Berlin (dpa/bb) – Der Einparkversuch eines 86 Jahre alten Autofahrers ist in Berlin-Lichterfelde in einem Schaufenster geendet. Der Mann wollte am Donnerstagmittag seinen Wagen vor einer Bäckerei in der Baseler Straße einparken, geriet aber auf den Gehweg und fuhr in die Fensterfront des Geschäfts, wie die Polizei mitteilte. Die Fassade des Hauses wurde erheblich beschädigt. Der Autofahrer und eine Kundin im Laden wurden an den Beinen verletzt.