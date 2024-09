Berlin (dpa/bb) – Ein 85-Jähriger ist in Berlin-Marzahn von einem Auto erfasst worden und später im Krankenhaus gestorben. Der Fußgänger überquerte ersten Ermittlungen zufolge am Freitag eine Straße, als sich das Auto eines 83-Jährigen näherte, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Bei der Kollision soll der 85-Jährige mit dem Kopf und der Schulter auf der Windschutzscheibe aufgeschlagen und anschließend gestürzt sein. Rettungskräfte brachten den Mann mit Kopfwunden ins Krankenhaus, wo er wenige Stunden später starb, wie es hieß. Die Polizei ermittelt. Beamte beschlagnahmten auch das Auto des 83-Jährigen, um Spuren zu sichern.