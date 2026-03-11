Teltow (dpa/bb) – Feuerwehrkräfte haben eine schwer verletzte Frau aus einer brennenden Teltower Dachgeschosswohnung gerettet. «Wir sind in die Wohnung eingedrungen, haben die Frau bewusstlos vorgefunden und geborgen», beschrieb der Leiter der Feuerwache in Teltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) den Einsatz am Dienstagabend. «Im Anschluss haben wir das Feuer gelöscht.» Die 85-Jährige musste Polizeiangaben zufolge notfallmedizinisch behandelt werden und kam in ein Krankenhaus.

Wohnung ist durch Brandausbruch unbewohnbar

Der Brand in der Havelstraße sei demnach in der Küche ausgebrochen. Im restlichen Haus habe es keine Flammen, aber eine starke Rauchentwicklung gegeben, so die Polizei. Die Brandursache sei bisher nicht eindeutig, es werde ermittelt. «Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar», hieß es vom Feuerwehrsprecher.



