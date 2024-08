Berlin (dpa/bb) – Ein 84-Jähriger ist auf seinem Leichtkraftrad in Berlin-Wedding mit dem Auto eines 33-Jährigen zusammengestoßen. Der Senior kam am Freitagnachmittag mit Verletzungen an den Beinen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann fuhr mit seinem kleinen Motorrad nach ersten Erkenntnissen in die Kreuzung zwischen Markstraße und Reginhardstraße, ohne auf den Querverkehr zu achten, der Vorfahrt gehabt hätte.