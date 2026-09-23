Berlin (dpa/bb) – Eine 84-Jährige ist in einem Linienbus in Berlin-Mitte gestürzt, gegen eine Haltestange gestoßen und dabei lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Die Frau war hinten im Bus, als der Fahrer an der Haltestelle Nikolaiviertel in Richtung Fischerinsel losfuhr, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte die Frau und soll mit dem Kopf gegen eine Haltestange gestoßen sein. Nach dem Unfall am Dienstag brachten Rettungskräfte die 84-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, hieß es. Ein Verkehrsunfallkommando ermittelt.



