Berlin (dpa/bb) – Ein 82 Jahre alter Radfahrer ist in Berlin-Heiligensee von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach dem Unfall am Montagnachmittag auf der Heiligenseestraße mit einer schweren Kopfverletzung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 64-jährige Autofahrerin erlitt demnach einen Schock und wurde vor Ort medizinisch betreut. Die Polizei ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann vom Radweg auf die Straße gefahren sein, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Die Autofahrerin habe nicht rechtzeitig bremsen können und es kam zum Zusammenstoß.