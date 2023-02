Berlin (dpa/bb) – Ein 82 Jahre alter Autofahrer hat eine ebenso alte Radfahrerin in Berlin-Schöneberg angefahren. Die Frau hatte mit ihrem Rad am Donnerstagmittag am Nollendorfplatz Vorfahrt, wurde aber von dem Autofahrer übersehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie wurde schwer an der Hüfte verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.