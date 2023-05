Berlin (dpa/bb) – Eine 82-jährige Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Ortsteil Falkenhagener Feld in Berlin-Spandau verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll die Frau am Freitagabend zunächst an wartenden Autos vorbei und anschließend bei roter Ampel in die Kreuzung Falkenseer Chaussee und Stadtrandstraße gefahren sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 24-Jährigen, der von der Falkenseer Chaussee in die Stadtrandstraße abbiegen wollte.

Rettungskräfte brachten die verletzte 82-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 24-jährige Fahrer sowie seine beiden Mitinsassen blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern den Angaben zufolge an.