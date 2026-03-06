Berlin (dpa/bb) – Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Berlin ist ein 81-jähriger Mann tot in seinem Zimmer aufgefunden worden. Das Feuer sei von einem Anwohner bemerkt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Dieser habe dann andere Bewohner des Hauses alarmiert. Sechs Personen im Alter zwischen 7 und 70 Jahren konnten so das Gebäude unverletzt verlassen.

Der Tote sei bettlägerig gewesen, führte der Sprecher aus. Der Leichnam wurde zur weiteren Untersuchung in das Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin gebracht. Das Gebäude brannte fast vollständig aus. Die Beamten ermitteln nun zu der Brandursache.



