Berlin (dpa/bb) – Eine 81-jährige Frau ist von einem Auto im Ortsteil Mahlsdorf im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf erfasst und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr eine 38-Jährige in Begleitung ihrer 13-jährigen Tochter am Samstagnachmittag mit ihrem Auto auf dem Hultschiner Damm in Richtung Ruhlsdorfer Straße. In Höhe der Winklerstraße wollte die 81-jährige Fußgängerin ihr Fahrrad über die Straße schieben und trat hinter einem geparkten Transporter hervor. Trotz Gefahrenbremsung erfasste das Auto die 81-Jährige. Dabei erlitt sie Verletzungen am Kopf und an den Armen.

Rettungskräfte brachten die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 13-jährige Tochter der Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Die weiteren Ermittlungen führt den Angaben zufolge ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.