Berlin (dpa/bb) – Ein 80-jähriger Mann ist in seiner Wohnung in Berlin-Lichtenberg durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter zu dem Angriff vom Freitag ist noch nicht bekannt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann wurde in seinem Wohnhaus im Ortsteil Friedrichsfelde verletzt gefunden, in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Er befinde sich in einem kritischen Zustand, hieß es. Eine Mordkommission ermittelt.