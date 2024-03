Marxdorf (dpa/bb) – Beim Zusammenstoß zweier Autos ist am Montagmittag ein 79-Jähriger auf der Bundesstraße 183 in Marxdorf in der Nähe von Falkenberg/Elster gestorben. Der 35-jährige Fahrer des anderen Autos wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrer seien allein in ihren Fahrzeugen unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Ursache des Unfalls im Landkreis Elbe-Elster war noch unklar, wobei die Ermittler einen Überholvorgang als Unfallursache ausschließen. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Angehörigen des Verstorbenen. Zur Klärung der Unfallursache war die Bundesstraße bis zum Nachmittag gesperrt.