Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben ein Juweliergeschäft in Berlin-Schmargendorf überfallen und die 79-jährige Inhaberin angegriffen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, betrat das Duo den Laden in der Reichenhaller Straße am Mittwochmittag und raubte mehrere Schmuckstücke.

Nach den Angaben der Besitzerin ließ sich zunächst einer der Männer ein Schmuckstück von ihr zeigen und drängte die Frau plötzlich in einen Hinterraum. Dort brachte er die 79-Jährige zu Boden und verlangte Geld. Der Unbekannte würgte die Überfallene, versuchte sie zu knebeln und bedrohte sie mit dem Tod. Währenddessen kam sein Komplize in das Geschäft und entwendete die Schmuckstücke. Der erste Täter sprühte der Inhaberin Reizgas ins Gesicht, dann flohen die beiden Räuber in unbekannte Richtung.

Die Überfallene erlitt Reizungen und klagte über Schmerzen. Alarmierte Rettungskräfte behandelten sie vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.