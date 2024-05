Berlin (dpa/bb) – Eine 76-Jährige ist im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf von einem Bus erfasst worden. Die Fußgängerin habe am Montagnachmittag schwere Verletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Sie sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zu den genauen Umständen des Unfalls konnte die Polizei am Dienstagmorgen zunächst keine Angaben machen.