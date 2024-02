Berlin (dpa) – In Berlin haben die Internationalen Filmfestspiele begonnen. Das Festival-Leitungsduo Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian eröffnete die 74. Berlinale am Donnerstagabend. Anschließend sollte das Drama «Small Things Like These» gezeigt werden. Rissenbeek sagte bei der Eröffnung, das Filmfestival stelle sich explizit gegen jeglichen Hass: «Die Berlinale hat viel: viel Platz für den Dialog der Menschen und der Kunst. Aber sie hat keinen Platz für Hass. Hass steht nicht auf unserer Gästeliste.» Insgesamt 20 Filme gehen dieses Mal ins Rennen um den Goldenen Bären.