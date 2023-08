Senftenberg (dpa/bb) – Beim Baden ist ein 73-jähriger Mann im Senftenberger See (Oberspreewald-Lausitz) ums Leben gekommen. Seine Ehefrau habe Rettungskräfte alarmiert, nachdem ihr Mann am Samstagnachmittag nicht vom Baden zurückgekehrt sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Badegast habe die Schuhe des Mannes am Ufer gefunden. Bei der anschließenden Suche sei der 73-Jährige in der Nähe auf dem Grund des Sees entdeckt worden. Nachdem der Mann aus dem See geborgen worden war, konnte der Notarzt trotz Reanimationsbemühungen der Ersthelfer nur den Tod feststellen. Die Ehefrau wurde von einem Notfallseelsorger betreut.