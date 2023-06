Berlin (dpa) – Der Landessportbund Berlin (LSB) hat bei seinem inklusivem Familiensportfest am Rande der Special Olympics World Games rund 70.000 Besucher begrüßen können. Die Interessierten konnten am Brandenburger Tor am Sonntag rund 50 Mitmach-Angebote der Vereine rund um das Brandenburger Tor, den Pariser Platz und die Ebertstraße ausprobieren. Darunter gab es neben Trendsportarten und traditionellem Sport auch inklusive Angebote wie ein Rollstuhl-Parcours, wie der LSB am Sonntagabend mitteilte.

Zudem konnten sich alle über die vielfältigen Möglichkeiten und Angebote des Sporttreibens in der Stadt informieren. Auf der Gesundheitsmeile gab es Gesundheits-Checks und Informationen zur gesunden Ernährung sowie Anregungen für sportliche Aktivitäten im Verein und für daheim. Das nächste Familiensportfest veranstaltet der LSB am 10. September in elf Kiezen der Hauptstadt.