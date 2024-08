Schmachtenhagen (dpa/bb) – Ein 68-jähriger Mann ist im Grabowsee bei Oranienburg (Landkreis Oberhavel) untergegangen und kurze Zeit später gestorben. Der Mann sei nach ersten Angaben der Polizei mit einer Bekannten am Dienstag in dem See nördlich von Berlin baden gewesen, als dieser aus bisher unbekannten Gründen unterging. Zeugen brachten den 68-Jährigen den Angaben nach an Land und leisteten Erste Hilfe. Der Mann verstarb wenig später im Krankenhaus. Die genaue Ursache seines Todes blieb bislang unklar.