Beeskow (dpa/bb) -Mutmaßliche Betrüger haben einen 66-Jährigen im Landkreis Oder-Spree um etwa 200.000 Euro gebracht. Seit Juli überwies der Mann das Geld in mehreren Zahlungen auf unterschiedliche Konten, wie ein Polizeisprecher sagte. Insgesamt habe er rund ein Dutzend Überweisungen getätigt. Am Mittwoch erstattete der 66-Jährige schließlich Anzeige bei der Polizei. Weitere Informationen zu dem Vorfall lagen zunächst nicht vor.