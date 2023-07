Berlin (dpa/bb) – Ein 65-jähriger Fußgänger ist in Berlin-Treptow nach einem Unfall mit einem anfahrenden Bus gestorben. Der Mann war am Mittwochnachmittag zunächst aus dem Bus ausgestiegen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als der Bus anfuhr, um seine Fahrt fortzusetzen, sei der Mann plötzlich dagegen gefallen und zu Boden gegangen. Wie genau es zu dem Unfall kam, ob der Bus den Mann beim Anfahren streifte oder ob der 65-Jährige alleine stürzte, war zunächst unklar. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf starb.