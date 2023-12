Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga zurückerobert. Am Donnerstagabend siegten die Hauptstädter gegen die Augsburger Panther mit 6:5 (2:1, 3:2, 1:2). Zach Boychuk erzielte zwei Tore, außerdem trafen Marcel Noebels, Patrice Cormier, Jonas Müller und Jaedon Descheneau. Die Berliner überzeugten im Angriff, offenbarten aber in der Defensive einige Schwächen.

Vor 11 128 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof dominierten die Hausherren die Anfangsminuten, doch die Gäste nutzten ihre erste klare Chance zur Führung. Nach einem Puckverlust der Berliner im Angriff schloss Chris Collins einen Sololauf erfolgreich ab. Die Gastgeber zeigten sich kurz verunsichert, profitierten dann aber von Zeitstrafen gegen die Augsburger. Innerhalb von 65 Sekunden nutzten Noebels und Cormier zwei Überzahlsituationen, um das Ergebnis noch vor der ersten Pause zu drehen.

Im zweiten Drittel baute Müller den Vorsprung der Berliner aus, doch erneut Collins im Powerplay und Jere Karjalainen glichen für die Schwaben aus. Boychuk stellte allerdings umgehend mit zwei Treffern die Zwei-Tore-Führung der Hauptstädter wieder her. Im Schlussabschnitt erhöhte Descheneau, ehe Samuel Soramies und Luca Tosto die Gäste mit späten Toren noch einmal heranbrachten.