Senftenberg (dpa/bb) – Ein 64-jähriger Mann ist in einem Mehrfamilienhaus in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) nach einem Streit mit einem anderen Mann eine Treppe heruntergestürzt und tödlich verletzt worden. Der 64-Jährige habe sich am Samstag in einer Wohnung des Hauses mit einem 42-Jahre alten Mann gestritten, berichtete die Polizei am Sonntag. Dieser Streit sei dann im Hausflur fortgesetzt worden, wobei es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sei. Dabei stützte der 64-Jährige mehrere Stufen der Treppe hinunter und verletzte sich schwer. Trotz der Reanimationsversuches eines Notarztes sei der Mann seinen Verletzungen erlegen.

Der 42-Jährige sei kurz darauf im Haus festgenommen worden, berichtete die Polizei. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge eingeleitet.