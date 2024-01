Mühlenbecker Land (dpa/bb) – Ein 64-Jähriger ist bei einem Autounfall im Mühlenbecker Land (Landkreis Oberhavel) ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann aus Oberhavel am Morgen mit seinem Wagen auf der Mühlenbecker Straße im Ortsteil Schönfließ unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Autofahrer demnach mit hoher Geschwindigkeit von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Mühlenbecker Straße rund vier Stunden lang voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zu den genauen Hintergründen und zur Todesursache.