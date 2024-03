München (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben ihre Chance auf den Spitzenplatz in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewahrt. Am Sonntagnachmittag siegten die Hauptstädter beim EHC Red Bull München mit 6:3 (2:0, 2:1, 2:2). Frederik Tiffels erzielte zwei Tore, außerdem trafen Kai Wissmann, Tobias Eder, Yannick Veilleux und Julian Melchiori für die Berliner, die mit einem Sieg am kommenden Freitag die Fischtown Pinguins Bremerhaven im direkten Duell am letzten Spieltag noch vom ersten Platz verdrängen können.

Die 5728 Zuschauer im ausverkauften Olympia-Eisstadion sahen von Beginn an ein umkämpftes Spiel, in dem sich beide Teams einige Zeitstrafen leisteten. Im Auftaktdrittel konnten die Hauptstädter davon profitieren: Tiffels traf im ersten Powerplay, Wissmann erhöhte unmittelbar nach einer weiteren Überzahlsituation.

Nach der ersten Pause brachte Christopher DeSousa die Gastgeber heran, als zwei Berliner auf der Strafbank saßen. Tiffels stellte allerdings mit etwas Glück den alten Abstand wieder her: Münchens Goalie Mathias Niederberger lenkte eine Hereingabe des Angreifers ins eigene Netz. Eder baute den Vorsprung mit einem weiteren Powerplaytor aus.

Im Schlussabschnitt geriet der verdiente Erfolg der Berliner nicht mehr in Gefahr. Veilleux erhöhte auf 5:1, Patrick Hager verkürzte in Überzahl für die Gastgeber. Melchiori und der Münchener Trevor Parkes sorgten mit späten Toren für den Endstand.