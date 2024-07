Oberkrämer (dpa/bb) – Der 60 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters ist nach einem Auffahrunfall auf der A10 in Oberkrämer ums Leben gekommen. Der Mann war am Freitagabend aus ungeklärten Gründen auf einen Lkw aufgefahren, wie die Autobahnpolizei Walsleben am Samstag mitteilte. Der 48 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Ein Gutachter war laut Polizei vor Ort, die Beamten ermitteln zur Unfallursache. Den Sachschaden schätzen die Polizisten auf 20.000 Euro.