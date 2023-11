Berlin (dpa/bb) – Ein 60 Jahre alter Mann hat eine 93 Jahre alte Bekannte um circa eine halbe Million Euro betrogen. Die 93-Jährige hatte schon 2010 eine Vollmacht für den 60-Jährigen ausgestellt, damit er sie in finanziellen Angelegenheiten vertreten könne, wie die Staatsanwaltschaft Berlin am Freitag mitteilte. Die beiden kannten sich damals seit 30 Jahren.

Zwischen 2010 und 2015 soll der Mann 102 Einzelüberweisungen vom Konto der Seniorin auf sein eigenes getätigt haben. So hatte er insgesamt 310.000 Euro bezogen.

In den Jahren zwischen 2015 und 2018 habe der 60-Jährige 31 Einzelüberweisungen vom Konto der Seniorin auf sein eigenes vorgenommen. Außerdem habe er Anteile an Fonds sowie eine Wohnung der Frau verkauft, der Ertrag ging auf sein eigenes Konto. Dadurch habe der 60-Jährige in diesem Zeitraum insgesamt 240.000 Euro der Seniorin unterschlagen. Gegen den Mann liegt nun eine Anklage vor.