Berlin (dpa/bb) – Ein 59-jähriger Mann ist in Berlin-Neukölln von zwei unbekannten Tätern ausgeraubt und verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Mann am frühen Morgen auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Leinestraße von zwei Männern unvermittelt geschlagen und getreten. Danach sollen die beiden Angreifer den 59-Jährigen ins Gleisbett gestoßen haben, wobei er seine Bauchtasche verlor.

Die Tatverdächtigen nahmen die Bauchtasche samt Inhalt an sich und flüchteten. Der 59-Jährige konnte das Gleisbett selbstständig wieder verlassen. Er erlitt bei dem Angriff und dem Sturz Kopfverletzungen, einen gebrochenen Arm sowie mehrere Hautabschürfungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.