Bernau (dpa/bb) – In Bernau bei Berlin ist ein Mann von einem Baucontainer erschlagen worden. Der 56-Jährige habe sich unter dem Container befunden, als er aus vier Metern Höhe herabgestürzt sei, sagte ein Polizeisprecher der Direktion Nord. Zuvor hatte die «Märkische Oderzeitung» (MOZ) berichtet.

Am Morgen sei die Polizei zu der Baustelle in der Sonnenallee gerufen worden. Rettungskräfte vor Ort konnten dem Mann, der auf der Baustelle arbeitete, den Angaben zufolge nicht mehr helfen. Es laufe nun ein Todesermittlungsverfahren, um den genauen Hergang und mögliche Versäumnisse zu ergründen, so der Polizeisprecher.



