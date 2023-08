Cottbus (dpa/bb) – Die Bundespolizei hat in Cottbus und im Landkreis Spree-Neiße an einem Tag 55 unerlaubt eingereiste Menschen aufgegriffen. Keiner der Angetroffenen aus der Türkei, Afghanistan und Syrien konnte Einreise- oder Aufenthaltspapiere vorweisen, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Unter den Menschen waren auch fünf unbegleitete Minderjährige, die in die Obhut des Jugendamtes übergeben wurden. Die übrigen 50 Menschen kamen in die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg. Zwei Frauen im Alter von 28 und 36 Jahren mussten wegen Dehydrierung ärztlich betreut werden.