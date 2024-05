Potsdam (dpa/bb) – Die Asylbewerber in Brandenburg sollen nach den Plänen von Landesregierung und Kommunen monatlich 50 Euro bar für Erwachsene und 25 Euro für Kinder bekommen – das ist deutlich weniger, als die Grünen fordern. Das ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einer gemeinsamen Erklärung geplant. Die «B.Z.» hatte zuvor über die Pläne berichtet. Beim Bargeld für Kinder kam das Land den Grünen entgegen, die Landkreise wollten Minderjährigen 10 Euro monatlich zahlen, schrieb die Zeitung. Am Dienstag will Ministerpräsident Dietmar Woidke die Vereinbarung mit Vertretern der Kreise und Städte unterschreiben. Integrationsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hält 184 Euro für Erwachsene und 137 Euro pro Kind als Barsummen für angebracht.