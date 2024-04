Oranienburg (dpa/bb) – Mit rund 43 Millionen Euro finanziert das Land Brandenburg den Bau neuer Unterkünfte für Studierende der Hochschule der Polizei in Oranienburg. Am Freitag feierte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gemeinsam mit Bauleuten und Gästen das Richtfest für den Neubau in der Berliner Straße, wie das Land am Freitag mitteilte. «Wir werden unsere Polizei weiter stärken. Dafür brauchen wir viele junge Frauen und Männer, die in den Polizeidienst starten. Eine ausgezeichnete Hochschule mit einer guten Unterbringung ist dafür eine maßgebliche Voraussetzung», teilte der SPD-Politiker mit. Der Bau startete im Februar 2023. 2026 soll das Gebäude fertiggestellt und an die Hochschule der Polizei übergeben werden. In dem sechsstöckigen Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Polizeiinspektion sollen künftig 400 Studierende Platz finden.