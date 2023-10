Berlin (dpa/bb) – Etwa zwei Wochen nach einem Sturz vom Fahrrad ist eine 43-Jährige im Krankenhaus gestorben. Die Frau war am letzten Septemberwochenende im Berliner Stadtteil Marzahn-Hellersdorf aus unbekannten Gründen vom Fahrrad gefallen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie kam in ein Krankenhaus, wo sie am Sonntag starb.

Immer wieder kommt es in Berlin zu tödlichen Unfällen von Fahrradfahrern. 2022 starben laut Polizei insgesamt zehn von ihnen. Im laufenden Jahr endeten bislang neun Fahrradunfälle tödlich.