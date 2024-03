Berlin (dpa/bb) – Mit einer Schusswaffe soll ein Unbekannter einen 42 Jahre alten Mann in Berlin-Marienfelde angeschossen und schwer verletzt haben. Der Mann kam ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte. Er hatte sich nach ersten Erkenntnissen in der Nacht zum Samstag vor einer Bar mit drei Männern geprügelt.

Einer der drei Männer soll laut Polizei später mit einem Auto wiedergekommen sein und mit einer Waffe zuerst in die Luft und dann auf das Bein des 42-Jährigen geschossen haben. Die drei Verdächtigen flüchteten danach mit dem Auto. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung mittels Schusswaffe.