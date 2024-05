Berlin (dpa/bb) – Ein 41-Jähriger soll einen 26-jährigen Mann in einem Regionalexpress in Berlin-Charlottenburg mit einem Messer bedroht haben. Der 26 Jahre alte Mann bat den 41-Jährigen demnach, seine Musik leiser zu stellen, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Als dieser nicht reagierte, nahm der 26-Jährige ihm schließlich das Handy ab, stellte die Musik aus und gab ihm dann das Handy zurück.

Daraufhin soll der 41-Jährige ein Küchenmesser mit einer 12,5 Zentimeter langen Klinge auf seinen Schoß gelegt und den jüngeren Mann bedroht haben. Bundespolizisten nahmen den 41-Jährigen vorläufig fest, später kam er wieder auf freien Fuß. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab laut Polizeiangaben einen Wert von 1,47 Promille.