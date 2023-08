Fürstenwalde (dpa/bb) – Nach einem Messerangriff auf einen 41-Jährigen in Fürstenwalde (Oder-Spree) fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Täter. Ein Zeuge habe am Dienstag in einer Straße einen Streit von zwei Männern beobachtet. Wenig später habe einer der Beteiligten auf dem Boden gelegen, sagte Polizeisprecher Stefan Möhwald. Ihm zufolge erlitt der Mann durch mehrere Messerstiche schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei fahndet derzeit in der Stadt nach dem mutmaßlichen Täter. Nach Auskunft des Polizeisprechers soll es sich um einen Mitzwanziger handeln. Die Polizei bat die Bevölkerung, Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort zu beachten und Spekulationen zu vermeiden.