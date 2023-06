Pirow (dpa/bb) – In der Prignitz im Norden Brandenburgs ist ein Autofahrer gegen einen Baum gefahren und tödlich verletzt worden. Der Unfall des 41-Jährigen ereignete sich am Freitagabend unweit von Pirow, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Perleberg sagte. Der Mann aus der Prignitz war in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum gefahren. Feuerwehrleute holten den Mann noch aus dem völlig zerstörten Wagen, doch trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starb der 41-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache sei unklar.