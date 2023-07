Berlin (dpa) – Am 79. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 haben etwa 400 Bundeswehr-Rekrutinnen und -Rekruten im Berlin ihr feierliches Gelöbnis abgelegt. Solche Gelöbnisse sind seit Jahren Teil des Gedenkens an den Widerstand gegen das Nazi-Regime vor nunmehr fast 80 Jahren.

Bei der Vereidigung der jungen Soldaten am Donnerstag im Bendlerblock, dem Berliner Dienstsitz des Verteidigungsministeriums, waren zahlreiche Angehörige sowie Hunderte geladene Gäste anwesend. Die angetretenen Soldaten stammten aus acht unterschiedlichen Einheiten aus allen Bereichen der Bundeswehr.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zollte ihnen Dank und Respekt. «Sie haben eine große Entscheidung getroffen», sagte er. «Mit Ihrer Entscheidung für die Bundeswehr übernehmen Sie Verantwortung für unser Land, für die Menschen in diesem Land, für unsere Freiheit, für unsere Demokratie, für unseren Rechtsstaat.»

Pistorius und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatten bereits am Mittag bei einer Gedenkstunde im Ehrenhof des Bendlerblocks an die Frauen und Männer im Widerstand des 20. Juli 1944 erinnert und sie als Vorbilder gewürdigt. Am dem Tag vor 79 Jahren hatten Wehrmachtsoffiziere um Claus Schenk Graf von Stauffenberg vergeblich versucht, Hitler mit einer Bombe zu töten und den Krieg zu beenden. Stauffenberg und drei Mitverschwörer wurden noch am Abend des Attentats im Innenhof des Bendlerblocks erschossen. In den folgenden Wochen und Monaten richteten die Nazis rund 90 weitere Beteiligte und Unterstützer hin.