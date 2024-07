Erfurt (dpa) – Hertha BSC hat auch das zweite Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der zweiten Fußball-Bundesliga siegreich gestaltet. Sechs Tage nach dem 7:0-Testspielauftakt beim Landesligisten FSV Bernau gewann die Mannschaft des neuen Trainers Cristian Fiél beim Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt mit 4:0 (3:0). Wie gegen Bernau gelang den Berlinern im Erfurter Steigerwaldstadion ein erfolgreicher Frühstart.

Kapitän Fabian Reese traf bereits in der dritten Minute nach einer Ecke von Ibrahim Maza für die im neuen Heimtrikot angetretenen Berliner, bei denen die Nationalmannschaftsrückkehrer Haris Tabakovic und Andreas Bouchalakis von Beginn an aufliefen. Acht Minuten später war Reese dann Vorlagengeber für Abstauber Palko Dardai. Hertha drückte auf weitere Treffer, musste aber bis zur 37. Minute warten, bis Torschützenkönig Tabakovic zum dritten Mal für die Berliner traf.

Nach dem Seitenwechsel brachte Fiél dann eine komplett neue Mannschaft, in der Diego Demme, dessen Verpflichtung erst am Vormittag bekanntgegeben worden war, sowie Kevin Sessa ihr Debüt für Hertha gaben. Der frühere Heidenheimer, der am Samstag 24 Jahre alt wurde, hatte die erste Testpartie angeschlagen verpasst. Doch das Team tat sich schwerer als die Elf der ersten Halbzeit und musste auch einige gefährliche Möglichkeiten der Gastgeber überstehen. Derry Scherhant erzielte in der 65. Minute den Endstand.

Bereits am kommenden Mittwoch steht das nächste Testspiel auf dem Programm. Hertha reist dann zum Regionalligisten Babelsberg 03 (19.00 Uhr).