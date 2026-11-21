Berlin (dpa/bb) – Im laufenden Jahr sind in Berlin bisher 38 Menschen im Straßenverkehr gestorben. Das teilte die Polizei der Nachrichtenagentur dpa mit. Damit gibt es schon ein Todesopfer mehr als im gesamten Vorjahr, wo 37 Menschen auf den Straßen der Hauptstadt ums Leben kamen. Die Zahlen der Todesopfer schwankten in den vergangenen zehn Jahren zwischen 33 und 56. 2024 hatte es 55 Verkehrstote gegeben.

Unter den 38 Opfern waren elf Fußgänger, neun Autofahrer oder Autoinsassen, acht Motorrad- und Rollerfahrer und vier Radfahrer. Sechs Menschen waren mit sonstigen Verkehrsmitteln unterwegs, etwa Lastern, Bussen, Quads oder anderen Fahrzeugen.





In den Flächenländern mit vielen Landstraßen und schnelleren Autofahrten liegen die Zahlen der Verkehrstoten deutlich höher als in Stadtstaaten wie Berlin.

Erst am Freitagmorgen war ein Mann mit seinem E-Scooter beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ums Leben gekommen. Mit elektrischen Rollern kommt es immer wieder zu Unfällen, oft mit schwer verletzten Menschen.