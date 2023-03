Frankfurt/Oder (dpa/bb) – Ein 35-jähriger Mann soll in Frankfurt (Oder) von einem 38-Jährigen mit einem Messer verletzt worden sein. Die zwei Männer gerieten am Dienstagabend im Bereich Juri-Gagarin-Ring zunächst in eine verbale Auseinandersetzung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Im Zuge des Streits attackierte der 38-Jährige den anderen Mann demnach mit einem Messer, das dabei auf den Boden fiel. Danach soll der Angreifer ein zweites Messer gezogen und den 35-Jährigen am Arm verletzt haben. Er raubte dem Verletzten den Angaben nach anschließend einen Sixpack Bier und flüchtete. Der verletzte Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige wurde mithilfe der Aussagen des verletzten 35-Jährigen von der Polizei festgenommen. Den Angaben zufolge stand der 38-Jährige unter Alkoholeinfluss.