Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – Ein 37-Jähriger ist bei einer Gasexplosion in einem alten Gewerbegebäude in Brandenburg an der Havel schwer verletzt worden. Angesichts der aufgefundenen Spuren gehe man davon aus, dass der Mann bei dem Versuch Metall aus dem Gebäude zu stehlen, die Gasleitung beschädigt habe, erklärte ein Sprecher der Polizei am Freitag.

Bei der Explosion am Donnerstag waren Teile des Gebäudes eingestürzt. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben. Nach ersten Sicherungsarbeiten durch die Feuerwehr muss nun der Eigentümer des Gebäudes für die Sicherung des Gebäudes sorgen. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang und den Hintergründen.