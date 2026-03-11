Linthe (dpa/bb) – Eine Stunde lang mit eigener Kraft einen Lastkraftwagen ziehen: Das ist dem Strongman-Athleten Felix Zappe im brandenburgischen Linthe (Landkreis Potsdam-Mittelmark) gelungen. Geschafft hat er 966 Meter und das ist Weltrekord, wie das Rekord Institut-Deutschland der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Felix Zappe habe am 28. Februar 2026 in Linthe den neuen Weltrekord für «weiteste Strecke im LKW-Ziehen in einer Stunde» erzielt, teilte Geschäftsführer Olaf Kuchenbecker mit.

Ziel waren mindestens 750 Meter

Zappes Ziel war es nach Angaben der Veranstalter, mindestens 750 Meter zurücklegen. Das schaffte er nach drei Runden, insgesamt zog er den Lkw sogar über vier Runden. Wie viele Meter es genau seien, musste noch unter anderem mit Hilfe von Kameras genau gemessen werden.





Der Rekordversuch des 35-Jährigen fand auf einem Streckenabschnitt des ADAC-Fahrsicherheitszentrums in Linthe statt. Der Versuch gehört zur Disziplin des sogenannten Truck Pull. Dabei werden schwere Fahrzeuge – von Lkw über Traktoren bis hin zu Zügen oder Flugzeugen – allein mit körperlicher Kraft in Bewegung gesetzt.