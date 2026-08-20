Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Ein Mann ist im Technologiepark in Frankfurt (Oder) vom Gerüst gestürzt und dabei gestorben. Während Arbeiten stürzte der 35-Jährige vom Gerüst, wie die Polizei mitteilte. Polizei und Rettungsdienst kamen dabei am Mittwochnachmittag zum Einsatz. Der 35-Jährige konnte aber nicht mehr reanimiert werden und starb noch vor Ort. Bisher gebe es keine Hinweise auf eine fremde Einwirkung. In einem Todesermittlungsverfahren soll laut Polizei nun geprüft werden, wie es zu dem Sturz kam.