Potsdam (dpa/bb) – Rund 35 000 Besucher haben am Wochenende die 24. «Potsdamer Schlössernacht» im Weltkulturerbe Park Sanssouci erlebt. Der Samstagabend sei mit 20.000 Tickets bis auf wenige Restkarten wieder komplett ausverkauft gewesen, sagte die Geschäftsführerin der Kultur im Park GmbH, Sabine Giese, am Sonntag. Am Freitagabend sei mit 15.000 Gästen wieder das Vor-Pandemie-Niveau erreicht worden. Im vergangenen Jahr hatten 30.000 Menschen das Kultur-Spektakel in dem Schlosspark besucht.

In diesem Jahr wurden den Gästen an 40 Orten im Park Tanz, Theater, Musik, Lesungen und Luftakrobatik geboten. Schauspielerin Katharina Thalbach las aus dem Roman «Miss Merkel – Mord in der Uckermark» von David Safier und ihr Kollege Benno Fürmann stellte sein Buch «Unter Bäumen» vor. Geboten wurde auch ein traditioneller holländischer Markt mit Kultur, Handwerk und Handel aus den Niederlanden.

«Ich freue mich über die vielen Gäste, die gekommen sind, um zwei wirklich «prachtige» Schlössernächte im Park Sanssouci zu erleben», sagte der Generaldirektor der Schlösser-Stiftung, Christoph Martin Vogtherr. Die nächste Ausgabe der «Potsdamer Schlössernacht» ist am 9. und 10. August 2024 geplant.