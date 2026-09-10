Berlin (dpa) – Topfavorit USA hat bei der Basketball-WM der Frauen mühelos das Halbfinale erreicht. Die Amerikanerinnen setzten sich in Berlin im Viertelfinale gegen Ungarn mit 108:56 (59:30) durch und hatten dabei leichtes Spiel. Die WNBA-Profis um Superstar Caitlin Clark treffen nun am Samstag im Kampf um den Finaleinzug auf den Gewinner des Duells zwischen Spanien und Australien.

Die USA haben die vergangenen vier Weltmeisterschaften gewonnen. Letztmals verpassten sie vor 20 Jahren die Goldmedaille, als sie sich mit Platz drei zufriedengeben mussten. Gegen Ungarn war Napheesa Collier mit 19 Punkten bester Werferin. Es war der 34. Sieg der USA bei einer WM in Serie.





Vier WM-Titel in Serie

Die deutschen Basketballerinnen treffen in ihrem Viertelfinale um 17.45 Uhr (ProSieben Maxx und Magentasport) auf Europameister Belgien. Bei einem Sieg würde die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes erstmals bei einer WM ins Halbfinale einziehen.

Weil Topfavorit USA und Gastgeber Deutschland in verschiedenen Turnierhälften sind, könnte es frühestens am Sonntag zu einem Duell kommen. Dann finden in Berlin das Spiel um Platz drei sowie das Finale statt. Die USA haben 2010, 2014, 2018 und 2022 den WM-Titel gewonnen. Letztmals nicht erfolgreich war die Nation 2006, als Australien Gold eroberte.