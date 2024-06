Berlin (dpa/bb) – Gegen den 34-jährigen Mann, der verdächtigt wird, in Berlin-Köpenick eine gleichaltrige Frau getötet zu haben, ist Haftbefehl wegen Mordes aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen erlassen worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Dienstagabend auf der Plattform X (ehemals Twitter mit). Die Berliner Polizei hatte den Mann bereits am Montag als mutmaßlichen Täter festgenommen.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft vom Montag hatte ein Bekannter des Opfers am frühen Montagmorgen die Polizei alarmiert, weil er ein Unglück vermutete. Beim Eintreffen der Polizei in der Wohnung der Frau bestätigte sich der Verdacht. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen zu den Hintergründen des Verbrechens auf. Details zum Tathergang nannte die Staatsanwaltschaft bisher nicht.