Berlin (dpa/bb) – In der Nacht zu Donnerstag ist ein 33 Jahre alter Mann in Berlin-Kreuzberg mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, sind die genauen Hintergründe des Vorfalls bisher noch unklar. Zuvor berichtete die «BZ».

Gegen 1 Uhr nachts soll der Mann mit Stichverletzungen in der Brust in einem Café um Hilfe gebeten haben, hieß es. Daraufhin wurde er ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Laut Polizei bestehe keine Lebensgefahr.