Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dritten Sieg nacheinander gefeiert und die Tabellenführung ausgebaut. Am Freitagabend gewannen die Hauptstädter gegen die Adler Mannheim mit 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). Lean Bergmann, Yannick Veilleux und Frederik Tiffels sorgten mit ihren Toren für den verdienten Erfolg der Berliner im Liga-Klassiker.

Vor 14 200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof gelang den Gastgebern ein Blitzstart: Nach 22 Sekunden verwandelte Bergmann eine Vorlage von Veilleux per Direktabnahme. Danach bemühten sich beide Teams um Intensität und hohes Tempo, leisteten sich dabei aber immer wieder Abspielfehler.

Nach der ersten Pause bekamen die Berliner das bis dahin hektische Spiel zunächst besser unter Kontrolle, ließen aber einige klare Torchancen ungenutzt. So konnten die Mannheimer durch einen Powerplaytreffer von Ryan McInnis ausgleichen. Veilleux sorgte für die erneute Führung der Hauptstädter, aber John Gilmour antwortete mit dem zweiten Tor der Kurpfälzer.

Im Schlussabschnitt blieben die Berliner das deutlich gefährlichere Team, Tiffels verwertete eine der zahlreichen Gelegenheiten. Danach drängten die Mannheimer auf den Ausgleich, doch die Gastgeber retteten ihren knappen Vorsprung mit großem Einsatz über die Zeit.