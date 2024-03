Mannheim (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin sind nur noch einen Sieg vom Einzug ins Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) entfernt. Am Sonntagnachmittag gewannen die Hauptstädter das vierte Viertelfinalspiel gegen die Adler Mannheim mit 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) und führen nun in der Best-of-Seven-Serie mit 3:1. Marcel Noebels, Tobias Eder und Manuel Wiederer trafen für die Berliner, die dank einer effizienten Vorstellung den dritten Sieg in Folge feierten.

Vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften Mannheimer Arena bestimmten die Hausherren von Beginn an das Spiel. Die Gäste beschränkten sich lange auf die Verteidigung der eigenen Zone, verwerteten aber gleich ihren ersten gelungenen Konter. Noebels traf nach feiner Vorarbeit von Leonhard Pföderl.

Auch im zweiten Drittel vereitelte der erneut starke Eisbären-Goalie Jake Hildebrand einige hochkarätige Chancen der Kurpfälzer. Die Hauptstädter verpassten es allerdings, ihren Vorsprung auszubauen. So konnten die Gastgeber im Schlussabschnitt durch einen Treffer von Jordan Szwarz ausgleichen. Doch die Berliner fanden eine Antwort: Eder sorgte im Powerplay für die erneute Führung. Wiederer stellte den Erfolg sicher, als Mannheims Torhüter Arno Tiefensee zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis gegangen war.