Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Das Wetter zeigt sich in Berlin und Brandenburg am Dienstag von seiner wechselhaften Seite. Zum Teil stark bewölkt wird es in der Südosthälfte Brandenburgs laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auch zeitweise heiter. Im Norden gibt es hingegen vereinzelt auch Schauer. Die Temperaturen erreichen zwischen 26 Grad in der Uckermark und sogar 31 Grad in der Niederlausitz.

Die Nacht bleibt bewölkt. Gebietsweise ziehen laut dem DWD Schauer und Gewitter auf und bringen sogar die Gefahr von Starkregen mit. Dabei sind auch stürmische Böen nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen fallen dann auf bis zu 14 Grad ab.





Temperaturen sinken

Nicht ganz so ungemütlich wird dann der Mittwoch. Bei gelegentlichem Regen und einzelnen Schauern erreichen die Temperaturen laut den Wetterexperten zwischen 18 und 22 Grad. In der Nacht besteht dann nur noch eine geringe Schauerneigung bei Tiefstwerten zwischen 9 und 11 Grad.

Ähnlich sieht es auch am Donnerstag aus, meist jedoch ohne Regen. Ein mäßiger Wind schwächt am Abend deutlich ab, heißt es vom DWD. Die Temperaturen erreichen dann zwischen 18 und 20 Grad. Auch die Nacht bleibt bewölkt, aber trocken. Bei Tiefstwerten bis zu 5 Grad kann aber Nebel aufziehen.